رئيس جامعة العريش يكرم الأمهات المثاليات من الجهاز الإداري

كرم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تكريم النماذج المتميزة في احتفالية يسودها أجواء البهجة والوفاء والعرفان بالجميل بمقر الجامعة بالبلد.

تكريم الأم مستمر طوال العام وليس قاصرًا على يوم محدد

وخلال كلمته، هنأ رئيس الجامعة الأمهات المثاليات وقام بإهدائهن شهادات تقدير، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفى بكل أم مصرية ضحت بكل غالٍ ونفيس من أجل تربية أبنائها، مؤكدًا دورها في كافة المجالات الإنسانية، فالأم شريك أساسي في تنمية المجتمع، لافتًا إلى أن تكريم الأم مستمر طوال العام وليس قاصرًا على يوم محدد.

وأضاف «الدمرداش»، أن هذا التكريم هو تتويج للأمهات لتميزهن على المستوى الأسرى والعملي والأخلاقي وتقديم الكثير من التضحيات من أجل الأسرة والأبناء للوصول بهم إلى بر الأمان، مؤكدًا إقامة هذا الحفل كل عام تكريمًا لكل أم ضحت من أجل أسرتها لأنها هي عماد الأسرة.

وفازت بلقب الأم المثالية لهذا العام سحر فتحي محمد العزب، من كلية العلوم الزراعية البيئية، بينما فازت الفاضلة نبيه عبد الفتاح البسيوني، بالأم الاعتبارية على مستوى الجامعة.

الأمهات الفائزات

كما تم تكريم الأمات المثاليات الفائزات على مستوى كليات ومعاهد الجامعة والتي جاءت كالتالي:

فوز صفاء سليمان سليم، بالأم المثالية عن معهد الدراسات البيئية، سناء السيد محمد، الأم المثالية عن كلية الطب البشري، كما فازت فايزة أحمد المرسي، عن كلية التجارة، وفتحية حسن عيسى إبراهيم، عن كلية الآداب، ورضا الدسوقي، عن كلية التربية الرياضية، وأمل سعيد محمود، عن كلية التربية، وعبير عبد الرحمن السماحي، عن كلية الاقتصاد المنزلي، وعزة مرسي الاباصيري، عن كلية العلوم، وبسمة سعد محمد، عن كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، ومريم حمدان خليل، عن كلية الحاسبات والمعلومات.

وعلى جانب آخر، تم اختيار الأمهات الفائزات باللقب وفقًا لعدد من المعايير من بين ما تقدمن للمسابقة من الجهاز الإداري، من مختلف كليات ومعاهد جامعة العريش.

وفى نهاية الاحتفالية قال رئيس الجامعة، إن احتفال الجامعة بالأم وتكريمها، عرفانًا بفضلها ودورها الكبير في حياة من حولها، مؤكدًا على أن للمرأة دور حيوي وهام في أسرتها، كما أنها تتولى مسؤولية إعداد الأجيال بشكل إيجابي، موضحا أن هذا التكريم هو انعكاسًا للتقدير الذي تستحقه أمهاتنا تكريمًا لهن على دورهن، ورسالة للاستمرار في العطاء، وتمنى لهم التوفيق ولكل أمهات مصر وطالبهم بمزيد من العطاء والاستمرار فيه خلال الفترة المقبلة.