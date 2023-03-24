توزيع 600 وجبة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في العريش

وزعت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من رواد المجتمع المدني بمدينة العريش، 600 وجبة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين في المحافظة لمساعدتهم.

قالت أماني غريب، إحدى ممثلات المجتمع المدني في العريش في بيان إن الوجبات الغذائية، تمت بالفعل، وتم توزيعها، حيث تم توزيع النصف على المحتاجين، وأن يكون النصف الآخر من الوجبات على شكل مائدة رحمن يحضرها الأسر الأولى بالرعاية، والتي جرى اختيارها بالفعل على سد الوادي بوسط مدينة العريش.

مشاركة مجتمعية طوال شهر رمضان

وقال علي غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء في بيان، إن هناك مشاركة مجتمعية بين الجمعيات والتضامن الاجتماعي، بعملية توزيع وجبات سريعة، تكفي لفردين في العريش وبئر العبد ورمانة، وأن الفكرة سوف تعمم أيضا في حي المساعيد غرب العريش وفي الشيخ زويد، ولكن بشكل آخر، بحسب طبيعة المكان، سواء من عملية تجميع المحتاجين في مكان واحد، أو من خلال التوزيع على البيوت والعشش في القرى جنوب وغرب المدن.

ومن جهة أخرى، أصدر محافظ شمال سيناء تعليمات للجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات بتحمل مسؤلياتهم من خلال عملية التوزيع التي تتم في بعض المناطق، مطالبا بزيادة أعداد الكميات لتشمل الجميع من الأسر الأولى بالرعاية.