مصرع طفلين شقيقين سقطا في بئر أثناء لهوهما بمنطقة شرق العريش

لقى طفلين شقيقين مصرعهما غرقا في بيارة صرف صحي بحي الريسة شرق العريش في محافظة شمال سيناء اليوم، أثناء لهوهما بالقرب من فتحة بيارة الصرف.

سقوط طفلين في بيارة صرف صحي بشمال سيناء

وحاول الأهالي إنقاذ الطفلين، لكن العملة لم تٌكلل بالنجاح، وجرى إخراج الطفلين جثتين هامدتين ونقلهم الى مشرحة مستشفى العريش العام ليكون تحت تصرف النيابة.

وأعلن مصدر طبي بقسم الاستقبال بمستشفى العريش العام، أن جثة طفلين وصلتا إلى المستشفى وهما : عبد الرحمن كامل محمد 5 سنوات، وسارة كامل محمد 4 سنوات.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثتين لطفلين سقطا فى فتحة بيرة صرف صحي بمنطقة الريسة شرق العريش وجاري كتابة المحضر الرسمي وسؤال شهود العيان من أهالي المنطقة لمعرفة أسباب الغرق واستخراج تصريح الدفن بعد إذن النيابة.