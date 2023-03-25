كشف مستعجل يتصدر تريند Watch It في دول الخليج

تصدّر مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن تريند منصة Watch It في السعودية والإمارات، كما تصدر محركات بحث جوجل، وذلك بعد تطور أحداث الحلقة الثالثة والتي كشفت عن أن شقيقة دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) هي نفسها نانو ساسو (هنادي مهنا) التي يحبها يوسف (مصطفى خاطر)، فكيف سيتصرف دكتور سهام وهو مهدد بالقتل إذا لم يُعالج يوسف؟

سهام يحاول الهرب من يوسف

واستعرضت الحلقة الثالثة من مسلسل كشف مستعجل عن محاولات سهام الهرب من يوسف، ولكن يجبره الأخير ويقنع أهله بالسفر إلى الفيوم، ليعرف سهام أن يوسف يخطط لعملية قتل، فيحاول إقناع أهله برفضه ولكن تعلّق شقيقته به وأموال يوسف الكثيرة يقف حاجزًا أمام محاولات سهام.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.