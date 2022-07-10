فضل صلة الرحم في عيد الأضحى.. «لا يكتمل إيمان المسلم إلا بها»

كشف الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، فضل صلة الرحم في عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنها لها فضائل عظيمة في جميع الأوقات والأزمان، وهي أيضا مستحبة بشدة في العيد لعدة فضائل، منها أن إيمان المسلم لا يكتمل إلا بصلة رحمه لقول النبي «مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

فضل صلة الرحم

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من فضائل صلة الرحم في عيد الأضحى: بسط في الرزق وزيادة في العمر، وذلك لحديث «مَن سَرَّهُ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، أوْ يُنْسَأَ له في أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»، ومن فضل صلة الرحم في عيد الأضحى تقوية وتعزز محبة الأهل بين بعضهم وتزيد من ترابطهم والألفة بينهم، حيث قال النبي «يا أيُّها النَّاسُ أفشوا السَّلامَ، وأطعِموا الطَّعامَ، وصِلوا الأرحامَ، وصلُّوا باللَّيلِ، والنَّاسُ نيامٌ، تدخلوا الجنَّةَ بسَلامٍ».

فضل صلة الرحم في عيد الأضحى

وأضاف «الصاوي»، أن فضل صلة الرحم في عيد الأضحى عظيم، حيث إن التزاور بين الأهل والارحام للتهنئة بعيد الأضحى وإدخال البهجة والسرور علي الكبار والصغار ومختلف الاعمار عن طريق العيديات و الهدايا ونحوها، يمثل تقريب للأرحام وصلة لها فالله تعالى يقول للأرحام من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته.

يغذي الحج رحم الإسلام

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر، إلى أن عيد الأضحى تحيط به العبادات حيث يسبقه صيام تسعة أيام علي جهة الاستحباب لغير الحجاج الذين ينعمون هناك في الأماكن المقدسة بمناسك الحج وأنواره وأسراره، حيث يغذي الحج رحم الإسلام العامة للامة كلها حيث التلاحم والتعارف والتلاقي بين كل أبناء الإسلام من مختلف القارات والبقاع ويكون الهدي ضمن نسك هذه الشعيرة التوسعة علي عموم فقراء الامة الإسلامية في كل مكان.

توزيع الأضحية من صلة الرحم

وتابع الدكتور محمود الصاوي: «وفي داخل البلدان الإسلامية تكون شعير ة الأضحية لغير الحجاج ضمن الوسائل المعتبرة لصلة الأرحام حيث تقسم الأضاحي بين الفقراء والأرحام والأصدقاء».