تامر حسني يطرح فيديو كليب جديد لأغنية رمضان كريم

تصدرت أغنية الفنان تامر حسني الخاصة بشهر رمضان الكريم، موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعتبر الكليب الثاني لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها حسني العام الماضي، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

أغنية رمضان كريم من كلمات محمد مصطفى

ونشر تامر حسني، عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو لموهبة شابة تُغني إحدى أغانيه، قائلًا: «يا شباب في الشهر ده معلش مش هنزل أغاني، وده آخر فيديو وصلي بنزله دلوقتي.. وحقيقي ما شاء الله عليك بجد».

تامر حسني: هنزل كل فيديوهات حبايبنا في العيد

وتابع تامر حسني: «أحسنت، صوت وإحساس وشخصية في الغناء جميلة جميلة وقبول جميل.. ربنا يوفقك يا حبيبي.. والله لمست قلبي.. بإحساسك وباختيارك للأغنية دي تحديدًا.. وإنّ شاء الله في العيد هرجع أنزل كل فيديوهات حبايبنا الموهوبين بزيادة.. رمضان كريم».