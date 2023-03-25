مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3.. «جوني يفتتح جيم في المزاريطة»

شهدت الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 7، أحداثا كوميدية عديدة منها افتتاح جوني شقيق الكبير أوي «جيم» في المزاريطة بعد ملاحظته للعادات الصحية السيئة التي يتبعها أهل البلد.

جوني يفتتح «جيم» في المزاريطة

ورغم افتتاح جوني جيم في إحدى الأراضي في المزاريطة مجهز بجميع الأجهزة الرياضية، إلا أنه لم يأتِ إلا شخص واحد فقط من أهالي البلد، واتضح أن هجرس لم يقم بالدعاية اللازمة للجيم، إذ قام بوضع «طوب» في ورقه الدعاية ورمية على السيارات دون عنوان أو أرقام تليفون.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي7 على

ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 يوميا عبر قناة on، عقب الإفطار مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويُعرض أيضًا عبر منصة واتش إت. ويكون موعد أعادة مسلسل الكبير أوي7 على قناة on في الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، كما يعاد مرة أخرى في اليوم التالي في الساعة 2:00 مساءً.