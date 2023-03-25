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بوتين: سننشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا 

كتب:

سحر المكاوى
07:45 م | السبت 25 مارس 2023
بوتين

بوتين

أعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، أن روسيا ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، منوها إلى أن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا لا ينتهك المعاهدات الدولية، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأضاف بوتين: «لا ننقل أسلحتنا النووية إلى بيلاروسيا، بل نعيد تموضعها هناك كما تفعل الولايات المتحدة في أوروبا».

ونوه بوتين إلى أن روسيا أرسلت 10 مقاتلات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا. 

 

 

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