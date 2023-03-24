روسيا تفاجئ العالم بارتفاع احتياطي الذهب رغم أزمة أوكرانيا.. ماذا حدث؟

كشفت مؤسسة «جولد بيليون» لتحليل سوق الذهب، امتلاك البنك المركزي الروسي نحو 74.9 مليون أونصة من الذهب، بقيمة تصل إلى 135.6 مليار دولار، بزيادة مقدارها مليون أونصة أو أكثر، منذ آخر تقرير صدر عن البنك، في فبراير 2022، قبل العقوبات التي فرضت على موسكو من الدول الغربية، وفق بيانات بخصوص احتياطي روسيا من الذهب حتى مارس 2023.

روسيا تشتري 31 طن ذهب منذ أزمة أوكرانيا

بحسب التقرير، فإن كمية الذهب التي اشترتها روسيا منذ الأزمة الأوكرانية، تصل إلى 31 طنا من الذهب، وهو أقل من مشتريات الصين عن نفس الفترة التي وصلت إلى 100 طن من الذهب، إلا أن البيانات جاءت مفاجئة للأسواق، التي اعتقدت أن موسكو قد لجأت إلى بيع كميات من الذهب الاحتياطي لديها لمواجهة تكاليف وتداعيات الأزمة مع كييف، وارتفع احتياطي الذهب في روسيا بنسبة 2.5% إلى 135.564 مليار دولار، إذ قال البنك المركزي للبلاد، إن حصة الذهب في الاحتياطيات ارتفعت إلى 23.6% من 21% قبل عام.

وأشار التقرير، إلى أن شراء الذهب هو اتجاه مستمر من قبل البنوك المركزية العالمية، فقد تضاعف الطلب من قبل البنوك المركزية على شراء الذهب في 2022، ليصل إلى 1136 طنا، بعد أن كان بقيمة 450 طنا في 2021، ليسجل بهذا رقم قياسي في شراء البنوك للذهب منذ 55 عاما، وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

300 ألف أونصة من الذهب

قال تقرير جولد بيليون، إن التوقف المؤقت في دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي يبشر بالخير للذهب، الذي تعرض لضغوط من قوة الدولار وارتفاع العائدات خلال عام 2022، وأظهرت البيانات الأخيرة أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، قد أضافت أكثر من 300 ألف أونصة، خلال جلسة التداول الأخيرة، وهو ما يعد أكبر مكسب يومي منذ شهر يونيو الماضي.