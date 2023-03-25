وزير الإنتاج الحربي لـ«الوطن»: إنتاج بندقية آلية مصرية تُضاهي العالمية

أكد المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في الآونة الأخيرة بمجال الصناعات الوطنية الدفاعية، وهو ما اتضح جليًا خلال معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX في نسختيه عاميّ 2018 و2021، ويتم التحضير حاليًا للنسخة الثالثة.

مشروعات عسكرية حيوية

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الوزارة نفذت عدة مشروعات عسكرية حيوية مثل مشروع إنتاج الصلب المدرع والمدرعة سينا 200، وهي صناعة مصرية 100% إلى جانب تطوير البندقية الآلية «7.62×39 مم» لتضاهي أحدث البنادق العالمية، وتطوير خطوط إنتاج الخرطوش بالشركة (مصنع 10 الحربي)، وإنتاج «النتروبنتا» بالشركة (مصنع 81 الحربي).

تطوير الإنتاج بالمجال العسكري

وواصل: «يتم الحرص على إقرار العديد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج بالمجال العسكري وذلك للقيام بمهمة وزارة الإنتاج الحربي الأساسية لتلبية مطالب القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات بأعلى جودة وكفاءة».

منتجات مدنية بأسعار في متناول الأسرة المصرية

وشدد على حرص الوزارة على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار في متناول الأسرة المصرية وتسعى إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة.

التكامل مع القطاع الخاص

وأكد على إيمان الوزارة بأهمية التكامل مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع المختلفة وهو ما يعكسه وجود تعاون كبير بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة، والعمل والتعاون مستمر مع القطاع الخاص المصري ونعمل على تعميقه لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه يتابع يتم بشكل دوري تنفيذ التوجيهات الصادرة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والخاصة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.

شركة الإنتاج الحربي للصيانة

ولفت إلى حرص الوزارة على إصدار قرار بإنشاء «شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة»، لتقديم أفضل خدمات الصيانة والتوريدات العامة والحلول المتكاملة لعملاء الإنتاج الحربي.