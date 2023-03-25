وزيرة الصحة الصربية تدعو المجتمع الدولي إلى حظر أسلحة اليورانيوم المنضب

دعت وزيرة الصحة الصربية دانيكا جروجيتش، المجتمع الدولي إلى حظر أسلحة اليورانيوم المُنضب، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم السبت.

وقالت جروجيتش، إن الغرب شن حربا نووية وكيماوية ضد يوغوسلافيا عام 1999، ويجب ألا ننسى تأثير التلوث الكيميائي الذي حدث.

التأثير السلبي لليورانيوم

وأشارت إلى أن الكثير من الناس يخطئون عندما ينكرون التأثير السلبي لليورانيوم واليورانيوم المُنضب، لأنهم لا يفهمون ماهية التسرطن «عملية ظهور الأورام الخبيثة».

وأوضحت أن الإشعاع يبدأ بالظهور في اللحظة التي يحدث فيها الانفجار، وبعد ذلك تبدأ الجسيمات النانوية بالتأثير، وهذا يعني أنها تدخل إلى الرئتين وفي الجهاز الهضمي وإلى الكلى، وتقوم ذرة اليورانيوم المنضب الموجودة في الجسم بتحويل الخلايا الطبيعية إلى خلايا خبيثة.

ولفتت إلى أن استخدام اليورانيوم المنضب، يؤدي أيضا إلى زيادة عقم الرجال وزيادة واضحة في أمراض المناعة الذاتية بجميع أنواعها، والحمل المرضى، وحدوث اضطرابات عقلية معينة في الأطفال الذين ولدوا خلال هذه الفترة وغيرها.