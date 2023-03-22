«لافروف» يحذر من تزويد بريطانيا لأوكرانيا بقذائف اليورانيوم: «سنضطر للرد»

جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تحذيراته من تزويد بريطانيا لأوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، وأكد لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الإريتري، اليوم، أن هذا القرار ينقل الصراع إلى مرحلة جديدة وخطيرة.

لافروف: سنضطر للرد على بريطانيا

واعتبر وزير الخارجية الروسي، أن بلاده ستضطر في تلك الحالة إلى الرد على هذا التصعيد البريطاني، بما يتماشى مع عقيدتها النووية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

إلى ذلك، اتهم لافروف الدول الغربية بمعارضتها الدائمة لأي معاهدة تمنع استخدام الذخيرة المزودة باليورانيوم المنضب.

الجيش البريطاني استخدم اليورانيوم المنضب في قذائف خارقة للدروع لعقود

حديث لافروف جاء بعد ساعات قليلة من تأكيد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، عدم وجود أي تصعيد نووي يتعلق بدعم أوكرانيا باليورانيوم المنضب.

فيما اعتبر متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا «تحاول عمدا تزييف المعلومات».

وأكد أن «الجيش البريطاني استخدم اليورانيوم المنضب في قذائف خارقة للدروع لعقود»، مشددا على أن لا علاقة لتلك القذائف بالنووي.

وشدد على أن القذائف التي تستخدمها دبابات «تشالنجر 2» تحتوي فقط على عناصر ضئيلة من اليورانيوم المنضب.