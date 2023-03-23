آخر تطورات أزمة قذائف اليورانيوم المنضب.. صراع بين روسيا والغرب

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن قذائف اليورانيوم المنضب، التي تخطط لندن لتوريدها لكييف، سلاح تقليدي وقد استخدم لعقود من الزمن، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول رد فعل موسكو، حيث قال إن «هذا النوع من الذخيرة شائع إلى حد ما، فقد تم استخدامه لعدة عقود».

كيربي: قذائف اليورانيوم المنضب لا يصدر عنها تهديد إشعاعي

وأضاف كيربي: «أعتقد أن السبب الحقيقي هو أن روسيا لا تريد لأوكرانيا أن تستمر في تعطيل دباباتها»، مشيرا إلى أنه لن يعلق على النوايا البريطانية، معتبرا أنه «قرار سيادي»، حيث إن قذائف اليورانيوم المنضب لا تشكل تهديدا من حيث الانتشار الإشعاعي: «من المهم أن نتذكر أن الأبحاث الصحية قد أجريت على قذائف اليورانيوم المنضب وأنه لا يصدر عنها تهديد إشعاعي، وهو لا يقارن من حيث الخطورة بالأسلحة النووية، وفقا لكيربي.

واشنطن تنفي تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب

وتابع كيربي: «هذه قذائف عادية، تستخدم بسبب خصائصها من حيث القدرة على اختراق الدروع»، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزود أوكرانيا بهذا النوع من قذائف اليورانيوم المنضب.

من جهته قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف: «يبدو أن الغرب المستنير، بقيادة واشنطن، قد قرر بشكل لا رجعة فيه وضع البشرية على خط خطير، يلوح بعده الهرمجدون النووي بشكل أكثر وضوحا».

أنطونوف: قذائف اليورانيوم المنضب نوع شائع منذ عقود

بهذا الشكل علق السفير الروسي على مزاعم البيت الأبيض بأن «قذائف اليورانيوم المنضب هي نوع شائع من الأسلحة المستخدمة منذ عدة عقود ولا تشكل خطرا متزايدا».

وأضاف أنطونوف: «فعلا من الصعب التعليق على هذا النوع من الهراء، لقد وصل المسؤولون الأمريكيون إلى قاع دوري آخر بتصريحاتهم غير المسؤولة، يتدفق سيل مستمر من الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، يتم بواسطتها قتل المدنيين وتدمير المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال».

روسيا سترد على قرار بريطانيا بشأن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا سترد على قرار بريطانيا بشأن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع البريطانية أن يكون هناك علاقة بين اليورانيوم المنضب والسلاح النووي وأكدت أن تلك القذائف تستخدم منذ عقود.