محمد العدل يشيد بدور مربوحة في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

أشاد المنتج محمد العدل، بدور مربوحة التي تجسد دوره الفنانة رحمة أحمد خلال مسلسل «الكبير أوي» الجزء السابع، الذي يتم عرضه حاليا في السباق الرمضاني.

محمد العدل يشيد بدور مربوحة

وكتب محمد العدل عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «ما تزعلوش منى .. ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع.. مسلسل الكبير قوى عَجبني ومربوحة عجبانى».

وأضاف، «ده مسلسل كاريكاتوري.. والمبالغة مطلوبة فى بعض الأحيان وفى النوع ده من الأعمال المبالغة جزء من بناء العمل».

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي7

ويُعرض مسلسل الكبير أوي7 يوميا، عبر قناة on، عقب الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 6:15 مساء.

وتدور أحداث مسلسل الكبيرأوي7 حول المشاكل الزوجية التي زادت مع مرور السنوات، بين الكبير وزوجتة مربوحة، وفي الجزء السابع ألقى الفنان أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7، الضوء على المشاكل التي تصيب الأزواج بعد فترة من الزواج، وذلك بشكل كوميدي، من خلال استعراض المشاكل التي تنشأ بينه وبين مربوحة.