مكان معرض أهلا رمضان في بورسعيد 2023 يلقى إقبالا من أبناء المحافظة، حيث أقيم المعرض قبل شهرين لتوفير احتياجات أهالي بورسعيد والزائرين من مختلف المحافظات بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى وبه كافة المنتجات التي يحتاجها المواطن.

مكان معرض أهلا رمضان في بورسعيد 2023

وقال محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد لـ«الوطن» إن مكان معرض أهلا رمضان في بورسعيد 2023 محددة فهو معرض واحد يوجد في البازار الجديد بحي العرب ويقام على مساحة 2000 متر مربع بالتعاون مع محافظة بورسعيد.

وأوضح أن معرض أهلا رمضان به 45 عارضا، بالإضافة إلى 88 محل داخل البازار الجديد ويوفر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 30%.

غرفة عمليات أهلا رمضان

وأوضح رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أنه يتواجد في المعرض غرفة عمليات لتلقي أي شكاوى أو مقترحات أو استفسارات من المواطنين حيث يتم التحرك فورا في حالة وجود مشكلات لا قدر الله للتعامل السريع مع معها.

وشدد على وجود لجان تابعة للغرفة التجارية داخل المعرض تراقب الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.