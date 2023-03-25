أماكن معرض أهلا رمضان في الإسكندرية 2023.. 17 فرعا والخصم 30%

ارتفعت أماكن معرض أهلا رمضان في الإسكندرية 2023 بافتتاح فرع جديد، ليصل عددها إلى 17 فرعا يتمثلون في فرع رئيسي في محطة مصر بالإضافة إلى 16 فروع عبر المجمعات الاستهلاكية والمعارض المؤقتة في كافة أنحاء المدينة الساحلية، أحدثها ما تم افتتاحه في منطقة البيطاش وذلك ما ازدياد أعداد الفروع لجعلها أقرب إلى منازل المواطنين من أجل شراء احتياجاتهم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خريطة أماكن معرض أهلا رمضان في الإسكندرية 2023 بعد زيادة عددها لمعرفة كل مواطن المعرض الأقرب إلى منزله، للاستفادة بالتخفيضات التي تصل إلى 30%

أماكن معرض أهلا رمضان في الإسكندرية 2023

جرى تخصيص عدد 11 مجمعات استهلاكية بأنحاء المحافظة لإقامة معرض أهلا رمضان لتغطية كافة مناطق الإسكندرية غربا ووسط ووشرقا، بالإضافة إلى 6 معارض أخرى في أماكن عامة حيث تم مراعاة البعد الجغرافي للمناطق الأكثر سكانا لتغطية احتياجاتهم.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 وسط الإسكندرية

- مجمع وهدان بالمنشية

- مجمع الأزاريطة أمام كلية طب الأسنان بالأزاريطة

- معرض محطة الرمل

- بالإضافة إلى معرض أهلا رمضان الرئيسي في محطة مصر الذي يعد قبلة المناطق من كافة أنحاء المدينة كونها نقطة التلاقي الرئيسية.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 شرق الإسكندرية

- معرض ميدان محمد نجيب سيدي بشر.

- مجمع كمال الجويلى طريق الحرية برشدى

- مجمع على القطا بشارع مصطفى فهمى بجليم

- مجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس

- مجمع علي بن أبي طالب بمنطقة أبو قير.

- مجمع شارع جمال عبد الناصر في السيوف.

- معرض ديوان محافظة الإسكندرية

- معرض أهلا رمضان على شاطئ المندرة في الإسكندرية يعد أبرز معارض الإسكندرية في 2023 حتى الوقت الراهن.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 غرب الإسكندرية

- مجمع البيطاش الرئيسي بجوار عمر أفندى.

- مجمع محمد كريم بمنطقة بحري.

- مجمع سيدي مسعود بالعامرية.

- معرض برج العرب.

- معرض البيطاش الجديد