تشهد أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في مطروح 2023 انخفاضا ملحوظا في ظل دعم الدولة تحت إشراف وزارة التموين ممثلة في مديرية التموين بمحافظة مطروح، بالتعاون مع الغرفة التجارية بمطروح.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في مطروح

وقالت المهندسة هند مساعد وكيل وزاره التموين بمطروح في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في مطروح 2023 منخفضة بنسبة تتراوح ما بين 20% حتى 30% على مختلف السلع الغذائية وهي كالتالي:-

- سعر كيلو الأرز المعبأ سجل 15 جنيها الكيلو.

- سعر كيلو السكر المعبأ يسجل 15 جنيها الكيلو.

- سعر كيس المكرونة نصف كيلو 8 جنيهات

- سعر زجاجه الزيت اللتر 35 جنيه الزجاجة.

السلع بمعرض أهلا رمضان في مطروح

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك رقابة على أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في مطروح 2023، من خلال مفتشين التموين الموجودين في جميع معارض محافظه مطروح والمنافذ التي تقدم خدمات للمواطنين لتخفيضات اقل من الأسواق لدعم أهالي مطروح بتوفير المواد الغذائية بأسعار ميسرة ومواجهة جشع التجار.

أسعار اللحوم في معرض أهلاً رمضان في مطروح

وأوضحت وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه يتم بيع لحوم بلدية طازجة يوميا في معرض أهلا رمضان بمطروح وهي عجول بقري صغيره في السن بسعر 220 جنيها للكيلو بأرخص من محلات الجزارة وهناك إقبال شديد من المواطنين على جميع المعارض وعلى شراء المواد الغذائية واللحوم تحت إشراف وزارة التموين ومحافظة مطروح.