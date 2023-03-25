بعد نجاح مسلسل الإمام الشافعي.. أبرز قصائد مجدد القرن الثاني

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مسلسل رسالة الإمام، الذي يعرض حاليا خلال الموسم الرمضاني، وتدور أحداثه في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة للاستحواذ على السلطة، علاوة على إضافة الضغوط الاقتصادية وتعددية المذاهب، وذلك في إطار حرص «المتحدة» على تقديم النماذج الدينية المعتدلة التي تسهم في تجديد الفكر الديني والحث عن التجديد ومواجهة التطرف والغلو.

لم يكن الإمام الشافعي فقيها فحسب، وإنما تنوعت مواهب الإمام الشافعي في حياته، فعمل في أكثر من مجال منها القضاء والشعر فأصبح في أصول الفقه مؤسسًا، وفي علم الحديث إمامًا، وفي باب الاجتهاد صاحب مذهب، عمل في القضاء، ونظّم الشعر، وارتحل بين البلاد يأخذ العلم ويعطيه، حتى قيل فيه: «كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس».

قصيدة الإمام الشافعي «دع الأيام»

ومن أشهر قصائد الإمام الشافعي، التي تتحدث الصبر، وهي «دع الأيام»، وجاءت كلماتها كالتالي:

دع الأيام تفعـل ما تشاء

وطب نفساً إذا حكم القضاء

ولا تجزع لحادثة الليالي

فما لحوادث الدنيا بقـاء

قصيدة تغرب عن الأوطان

ومن قصائد الشافعي في العلم، تغرب عن الأوطان:

تَغَرَّب عَنِ الأَوطانِ في طَلَبِ العُلا

وَسافِر فَفي الأَسفارِ خَمسُ فَوائِدِ

تَفَرُّجُ هَمٍّ وَاِكتِسابُ مَعيشَةٍ

وَعِلمٌ وَآدابٌ وَصُحبَةُ ماجِدِ

قصيدة توكلت على الله

ومن أقواله في التوكل على الله، قصيدة توكلت على الله، وجاءت كالتالي:

تَوكلْتُ في رِزْقي عَلَى اللَّهِ خَالقي

وأيقنتُ أنَّ اللهَ لا شكٌ رازقي

وما يكُ من رزقي فليسَ يفوتني

وَلَو كَانَ في قَاع البَحَارِ العَوامِقِ

قصيدة لَمَّا عَفَوْتُ

ومن أقواله في حسن الأخلاق، قصيدة لَمَّا عَفَوْتُ:

لَمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أحْقِدْ عَلَى أحَدٍ

أرحتُ نفسي من همَّ العداواتِ

إنِّي أُحَيي عَدُوِّي عنْدَ رُؤْيَتِهِ

لأدفعَ الشَّرَّ عني بالتحياتِ

قصيدة الإمام الشافعي يا واعظ الناس

يا واعظ الناس عما أنت فاعله

يا من يعد عليه العمر بالنفس

احفظ لشيبك من عيب يدنسه

إن البياض قليل الحمل للدنس