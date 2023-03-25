«مستقبل وطن»: «المتحدة» تقدم دراما هادفة في رمضان.. و«الإمام الشافعي» خير دليل

قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب «مستقبل وطن»، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت نموذجًا يحتذى به هذا العام فيما يتعلق بدراما رمضان، ففي الوقت الذي ابتعدت فيه عن إنتاج مسلسلات البلطجة والعنف اتجهت لإنتاج مسلسلات هادفة ترسخ لقيم المجتمع المصري كما قدمت مجموعة متميزة من المسلسلات الدينية والتاريخية وهو الأمر الذي طالبنا به كثيرا خاصة في دراما رمضان.

قيادي بحزب مستقبل وطن يشكر «المتحدة»

ووجه «رزق» في بيان له، كل التحية والتقدير للشركة المتحدة علي ما بذلته من جهود حتى تخرج مسلسلات رمضان هذا العام بهذه الصورة التي تتماشى مع عادات وقيم مجتمعنا المصري، ولم تسلط الضوء على البلطجة والعنف والقتل كما كان الحال في الوقت السابق وهو الأمر الذي لاقى استحسان الجمهور المصري والعربي مع بداية شهر رمضان الكريم هذا العام.

وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» إن الشركة المتحدة أنتجت مسلسلات تتميز بالتنوع والثراء فيما تقدمه بين دراما تاريخية مثل سرة الباتع، ودينية مثل رسالة الإمام الشافعي خير دليل على المحتوى الهادف، ومسلسلات للأطفال أيضًا، كما بثت عبر شاشاتها برامج دينية ومجتمعية هادفة، موجهًا كل الشكر والتحية علي القائمين علي إدارة الشركة المتحدة.

رسالة الإمام الشافعي

وأوضح «رزق» أنَّ الفن إحدى قوى مصر الناعمة وفي الوقت الذي تخوض فيه بلدنا الحبيب معركة وعي حقيقية لا يفوتنا فيه أن نقدم موسم درامي رمضاني يبتعد عن الابتذال والعنف والبلطجة ويقدم محتوى آمن وهادف يفيد الأسرة المصرية ولا يخل بقيمنا المجتمعية.