عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الإمام الشافعي على DMC بعد قليل

مسلسل رسالة الإمام الشافعي، أحد الأعمال الرمضانية التي يحرص المشاهدون على متابعة حلقاته، وبعد قليل يتم عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الإمام الشافعي على DMC، إحدى الشاشات الناقلة للعمل الفني الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي.

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

بعد قليل يتم عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الإمام الشافعي على DMC ﻓﻲ رﻣﺿﺎن، والعمل من بطولة النجم خالد النبوي يتناول سيرة الإمام الشافعي ويركز على الفترة التي عاش فيها بمصر قبل سنوات من رحيله بأرضها.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

1- تردد قناة DMC

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6..

- جودة القناةHD.

تردد قناة الحياة 2023 كما يلي:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

دد قناة «CBC» كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ:

ويتم عرض مسلسل «الإمام الشافعي» يومياً طوال شهر رمضان 2023، عبر شاشات و«DMC» الساعة 6.30 مساء، «الحياة» 10.45 مساء، وعلى «CBC» يعر ض 12.15 صباحا، بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

مسلسل رسالة الإمام الشافعي يقدم ملحمة تاريخية ودينية بطلها الإمام الشافعي الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، ورصدت الحلقة الثانية من المسلسل رسالة الإمام، وقائع تاريخية مهمة، متعلقة بالإمام الشافعي، في عام 800 ميلاديا، ودارت حول دخول الإمام مصر ليلقي في حبها شعرًا، ويتغزل بها، وهو ما ينتظر استكماله في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 3.