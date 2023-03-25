أماكن معرض أهلا رمضان في سوهاج 2023.. منافذ متعددة

أماكن معرض أهلا رمضان في سوهاج 2023، تشغل الآلاف من المواطنين من أبناء المراكز والقرى في جميع أنحاء المحافظة لشراء اللحوم والسلع بأسعار منخفضة عن السوق الحر.

وتستعرض «الوطن» أماكن معرض أهلا رمضان في سوهاج 2023 في إطار خدمتها التي تقدمها لقرائها فى محافظة سوهاج.

أماكن معرض أهلا رمضان في سوهاج 2023

وجاءت أماكن معرض أهلا رمضان في سوهاج 2023، بحسب ما صرح به المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مديرية التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، الأماكن الثابتة كالآتي:

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة المراغة.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة جرجا.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة المنشأة.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة أخميم.

معرض أهلا رمضان بمركز البلينا بجوار مجلس المدينة.

بينما مراكز جهينة وطهطا وطما يتم عرض سلع «أهلا رمضان»، عبر منافذ بيع النصف جملة.

شارع سيتي بحي غرب سوهاج.

- أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق.

- شارع الجرجاوية في حي غرب.

- ميدان العارف بالله في حي غرب.

أماكن تواجد معرض أهلا رمضان

منافذ «أهلا رمضان» المتنقلة

ويضيف «وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج» أنه جرى التعاون مع عدة جهات لتوفير السلع الغذائية لـ«أهلا رمضان» للأهالي، تسهيلا من الوزارة والمديرية، بينها منافذ ثابتة ومتحركة وجاءت كالآتي وهي:

سيارة متنقلة تابعة لمحافظة سوهاج

9 منافذ في 3 سلاسل سوبر ماركت كبرى وشهيرة بالمحافظة.

15 منفذا لمبادرة أمان.

9 منافذ في 3 سلاسل سوبر ماركت شهيرة بالمحافظة.

7 منافذ بمبادرة كلنا واحد.

9 سيارات بيع السلع الغذائية التابعة للخدمة الوطنية.