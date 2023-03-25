أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية 2023.. 76 منفذا لبيع السلع

يبحث الآلاف عن أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية 2023 التي أقامتها الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وخصومات تصل إلي 30% ما جعل أعين الجميع تتجه نحو المعارض لشراء احتياجاتهم منها، خاصة مع توفير اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات وياميش رمضان بها.

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية

وأوضح، عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن المعارض تشهد إقبالا كليرا من المواطنين علي مستوي المحافظة، موضحاً أن أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية 2023 موزعة في كل مركز ومدينة وفي الوحدات القروية الكبري في كل مركز.

معارض أهلا رمضان 2023 في المنوفية

وأضاف «الجمال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية 2023 موزعة في المدن والمراكز التالية، شبين الكوم وأشمون ومنوف وتلا والشهداء وبركة السبع وقويسنا والسادات وسرس الليان والباجور، بواقع 5 معارض في كل مركز بحد أدني.

عدد معارض أهلا رمضان في المنوفية 2023

وتابع، أن عدد معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية، بلغ 76 معرضا تضم كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن، موضحا أن التموين طرحت أيضا 13 معرضاً متحركا بالسيارات تجوب جميع القري في المراكز التي يبعد عليها أماكن وجود المعارض الثابتة.