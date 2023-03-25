أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الإسكندرية 2023.. تخفيضات 30%

أعلنت محافظة الإسكندرية أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الإسكندرية 2023، بشكل رسمي داخل 17 منفذا تغطي كافة أماكن المدينة الساحلية خلال تلك الأيام وحتى نهاية الشهر الكريم من أجل توفير التزامات المواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة تخفيضها إلى 30% عن مثيلتها في الأسواق الخارجية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الإسكندرية 2023، بالإضافة إلى خريطة الأماكن من أجل الذهاب إليها.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الإسكندرية 2023

ويحوي معرض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية أكثر من 100 سلعة مختلفة بأسعار مخفضة، أبرزها التالي:

- سعر كيلو الأرز المعبأ 14.5 جنيه بدلا من 16 جنيها خارج المعرض.

- سعر كيلو السكر المعبأ 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- زيت خليط 800 ملي بسعر 35 جنيها بدلا من 42 جنيها.

- كيلو الدقيق معبأ بسعر 17 جنيها بدلا من 20 جنيها.

- 10 كيلو دقيق بمبلغ 150 جنيها.

- موز 10 جنيهات.

- تفاح 20 جنيها.

أسعار اللحوم والدواجن بمعرض أهلا رمضان في الإسكندرية 2023

- سعر كيلو اللحوم المجمدة من 85 إلى 110 جنيهات بدلا من 140 جنيها.

- سعر كيلو لحوم سوداني طازجة 135 جنيها بدلا من 160 جنيها.

.- سعر اللحوم البلدي الطازجة داخل المعرض بـ160 جنيها بدلا من 220 جنيها.

- سعر مصنعات لحوم بلدي قد بلغ 140 جنيها بدلا من 180 جنيها.

- سعر كرتونة البيض داخل المعرض قد بلغت 86 جنيها بدلا من 95 جنيها.

- كيلو الدواجن المجمدة بلغ 65 جنيها بدلا من 72 جنيها.

- سعر الفراخ البانيه 120 جنيها بدلا من 140 جنيها.