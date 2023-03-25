الفائزة بجائزة الصوت الذهبي في الابتهال الديني: أسرتي آمنت بموهبتي

أعربت ندى أحمد عبد الله الطنطاوي، صاحبة الـ20 عاماً، ابنة محافظة كفر الشيخ، والطالبة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادتها، لفوزها في مسابقة «الصوت الذهبي في الابتهال الديني» التي أجرتها وزارة الأوقاف، وحصلت فيها علي المركز الأول ومبلغ 3 آلاف جنيه.

مسابقة «الصوت الذهبي في الابتهال الديني»

وقالت «الطنطاوي»، لـ«الوطن»، إن فوزها في مسابقة «الصوت الذهبي في الابتهال الديني» جاء نتاج مجهود كبير بُذل منها ومن شيخها الدكتور أحمد طلال، الذي علمها منذ طفولتها، الابتهالات، مشيرةً إلى أنها تُهدي هذا الفوز لأسرتها التي آمنت بموهبتها، ودعمتها لأبعد الحدود.

وأكدت «الطنطاوي»، أنها بدأت حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة ولكن لظروف الدراسة لم تستطع أن تختم القرآن الكريم كاملاً حفظاً، ولكن فور التحاقها بكلية الآداب عادت لحفظ القرآن الكريم من جديد حتي أتمت حفظه في عام ونصف، بجانب تعلم المقامات الصوتية التي ساعدتها كثيراً في مجال الابتهالات والتواشيح الدينية.

وأوضحت «الطنطاوي»، أنها سبق لها وأن شاركت في الكثير من المسابقات المحلية لتفوز بالمركز الأول في كل مسابقة، كما أنها تقرأ القرآن في المناسبات الخاصة في مسقط رأسها بقرية أبو زيادة، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، والقرى المجاورة، لافتةً إلى أنها تقرأ القرآن الكريم بمقاماته وترتيله وتفسيراته، وتحب الكثير من المشايخ على رأسهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ أبو العينين شعيشع، والشيخ محمد صديق المنشاوي، كما تُنشد للشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ سيد النقشبندي.

محافظ كفر الشيخ يهنئ صاحبة الصوت الذهبي في الابتهالات الدينية

وفي سياق متصل، هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صاحبة الصوت الذهبي في الابتهالات ندى أحمد عبد الله الطنطاوي، الطالبة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، التي فازت في مسابقة «الصوت الذهبي في الابتهال الديني»، التي أجرتها وزارة الأوقاف، وأعلن عن فوزها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤكداً أنه سيتم تكريمها خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.