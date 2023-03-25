مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3.. طارق لطفي يتمسك بتغيير شكل حياته الزوجية

شهد ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة 3، بداية قوية قرر فيها رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، الحديث عن علاقته مع زوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد، لكي يعملا على إصلاحها وأصر على ذلك رغم عدم إنصاتها له.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة 3

وردت شيرين ضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3 على زوجها بأن حياتها مثالية ولا يوجد بها شيء يدعو للتغير فهي بخير وحياتها المهنية وزوجها لا مشاكل بها، كما أن أبناءهما بصحة جيدة ومنتظمين في الدراسة والتمرينات البدنية والرياضية.

وقال لها لطفي، إن السعادة تقتضي دخوله في حياة أولاده وتفاصيلها بشكل كبير أكثر من الوضع الحالي، كما أكد أن حياتهما لا تسير بشكل جيد ولا توجد بها سعادة، لتقول له إن الكهرباء التي أصابته بالإغماء أثرت على تفكيره.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

قصة مسلسل مذكرات زوج مأخوذة من رواية أحمد مراد، وتدور الأحداث حول العلاقات الزوجية والخلافات بين الطرفين التي لا تنتهي والروتين الذي يقتل السعادة ويقلل منها، ما يجعلها تحتاج إلى التجديد.

يعرض مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي في تمام الساعة 8:45 مساء عبر قناة سي بي سي، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، والساعة 2:45 ظهرا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة سي بي سي على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.