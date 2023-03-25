عرض الحلقة 3 من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي بعد قليل

دقائق قليلة ويبدأ عرض الحلقة 3 من مسلسل مذكرات زوج، وسط ترقب وانتظار الجمهور لما يحدث فيها من جديد، بعدما شهدت الحلقة السابقة العديد من الأحداث والخلافات بين بطل العمل الفنان طارق لطفي «رؤوف» وزوجته الفنانة عائشة بن أحمد والتي تقوم بدور شيرين.

الحلقة 3 من مسلسل مذكرات زوج

وينتظر الجمهور ماذا سيحدث في الحلقة 3 من مسلسل مذكرات زوج، بعدما اتفق طارق لطفي في الحلقة السابقة مع زوجته على تغيير حياتهما، والسفر وقضاء وقت مميز سويا لتغيير الروتين والملل والتقارب فيما بينهما خلال الفترة المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

ويعرض مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، الذي يصنف على إنه تشويقي درامي يوميا في رمضان على شاشة سي بي سي، في تمام الساعة 8:45 مساء، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهرا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وقصة مسلسل مذكرات زوج

تدور أحداث وقصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في إطار تشويقي درامي حول العلاقات الزوجية والخلافات التي تحدث فيها وتغير طبيعة العلاقة قبل الزواج وبعده وما يترتب عليها من مشاكل عديدة، ويجسد دور الزوج الفنان طارق لطفي والزوجة الفنانة السورية عائشة بن أحمد.

يتأثر بطل المسلسل الفنان طارق لطفي الذي يجسد شخصية رؤوف بالمشاكل ويضطر للجوء إلى طبيب نفسي لعلاجه أو تحسين حالته.

العمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، والمسلسل من إخراج تامر نادي.