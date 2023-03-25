موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي رمضان 2023

تصارع الأحداث منذ الوهلة الأولى دفع الكثيربن للبحث عن موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل مذكرات زوج عبر محركات البحث، لمتابعة حلقة اليوم من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل مذكرات زوج.

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل مذكرات زوج

يستطيع المشاهد متابعة الحلقة الثالثة اليوم من مسلسل مذكرات زوج الذي يعرض يوميا في رمضان 2023 عبر قناة سي بي سي في تمام الساعة 8:45 مساء، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

ويمكن للجمهور متابعة قناة سي بي سي من خلال تحميلها من القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

مسلسل مذكرات زوج

يذكر أن مسلسل مذكرات زوج من الأعمال الدرامية القصيرة التي تعرض في النصف الأول من رمضان فقط كونها تتكون من 15 حلقة، والتي أخذت عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو الكاتب محمد سليمان عبد المالك.

ومسلسل مذكرات زوج من بطولة الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور النبوي، هناء الشوربجي، نهى عابدين، سما إبراهيم، ومن إخراج تامر نادي.