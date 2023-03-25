انتهى أمس عرض الحلقات الثانية من الأعمال الرمضانية لهذا العام، وقد نالت أﺣداث ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج اﻟﺣﻠﻘﺔ 2 ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، إعجاب الجمهور منذ العرض الأول.

أﺣداث ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج اﻟﺣﻠﻘﺔ 2

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زواج بظهور شيرين عائشة بن أحمد» التي تعلن رفضها مجددا زواج والدها من إنجي «فدوى عابد»؛ إذ إنها أصغر منه في السن.

وتحاول إنجي خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج الحديث مع شيرين وتذهب إلى عملها، وتحاول إقناعها بزواجها من والدها، وتحاول إقناعها أنها لا تريد خسارتها وأن سبب طلاقها من زوجها السابق هو عدم قدرتها على الإنجاب.

ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

ومسلسل مذكرات زوج بطولة كلا من الفنان طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، أدم وهدان والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يأتي تردد قناة سي بي سي 2023 كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

ويمكن للجمهور متابعة مسلسل مذكرات زوج يوميا ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، في تمام الساعة 8:45 مساءً، وتعاد في تمام 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهراً.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يُذكر أنَّ أحداث مسلسل مذكرات زوج تدور في إطار اجتماعي حول المشكلات الزوجية في منتصف العمر، إذ يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية، ويكتشف في منتصف عمره أنَّه لم يحقق ما يريد فيحاول تغيير نمط حياته ويضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته.