ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

نظرًا لتناوله الحديث عن العلاقات والخلافات الزوجية، ينتظر العديد من المشاهدين مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، نظرًا لتسليط المسلسل الضوء على طبيعة العلاقات الزوجية وكيفية إصلاحها قبل التدهور.

مواعيد عرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

وفي السطور التالية نعرض مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، وتردد القناة الناقلة.

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة cbc في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويعاد المسلسل مرتين في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، والساعة 2:45 ظهرًا في اليوم التالي.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة CBC.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج

تدور أحداث قصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، على مدار 15 حلقة، فهو يعتبر مسلسل قصير يدور في إطار تشويقي درامي يتناول علاقة الزوج بزوجته والخلافات التي تحدث بعد الزواج.

ويجسد دور الزوج الفنان طارق لطفي والزوجة الفنانة السورية عائشة بن أحمد، ويرصد المسلسل المشكلات التي تحدث بينهما، مما يجعل بطل العمل يلجأ إلى طبيب نفسي.

العمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر نادي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.