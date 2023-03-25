«حياة كريمة» يسدد ديون 15 أسرة لصيدلية في المعادي.. ويكرم صاحبها بميدالية الأبطال

شارك برنامج «حياة كريمة» المذاع على فضائية DMC من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، إحدى صيدليات منطقة المعادي والمملوكة للزوجين الدكتور محمد يسري والدكتورة مروة درويش، في أعمال الخير التي يقدماها للمحتاجين.

حالات الأمراض المزمنة

وقال الدكتور محمد يسري: «إحنا بنشتغل من سنين والناس بتعتبرنا من أهل المنطقة، وفي حالات الأمراض المزمنة علاجها مدى الحياة ولازم نوفر له الدواء، وبنقدم لهم العلاج بنظام التقسيط أو مجانا لغير القادرين، وفي ناس من أهل الخير بيساعدونا نغطي تكلفة العلاج».

مهنة الإنسانية

وقالت الدكتورة مروة درويش: «إحنا مهنتنا في الأول والآخر إنسانية خدمية لأننا بنتعامل مع مريض بعيدا عن وضعه المادي، وحالته النفسية بتكون متأثرة بشكل عام، ولازم نساعده وندعمه وأي حد هيعمل كده، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه، واللى بنعمله بيزود رزقنا».

ميدالية أبطال حياة كريمة

ووصل عدد الأسرة المديونة للصيدلية نحو 15 أسرة، وقدم الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج حياة كريمة مبلغا ماليا للصيدلية يغطي تكلفة الديون، وأهدى للصيدليين ميدالية حياة كريمة.