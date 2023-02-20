اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية السبت المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل، اجتماع المجلس الأعلى الدروي بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات و الدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس الأعلى وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة عددا من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعليم الجامعي، ومتابعة انتظام العمل بالفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات.

الفصل الدراسي الثاني 2023 في الجامعات

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أنّ المجلس سيناقش عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها متابعة انتظام العمل بالفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على الخريطة الزمنية للعام الجامعي، أبرزها التأكيد على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، والتأكيد على ضرورة متابعة العمل بمختلف الكليات، وتوفير كافة المتطلبات للطلاب.

الخطة الوطنية الاستراتيجية الجديدة

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ المجلس سيناقش عددا من الموضوعات وتوصيات اللجان المختلفة بشأن الخطة الوطنية الاستراتيجية الجديدة لوزار التعليم العالي، تمهيدا للكشف عنها وإعلانها خلال الفترة المقبلة .