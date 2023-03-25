إدراج جامعة طنطا ضمن أفضل الجامعات عالميا فى الهندسة والطب 

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا عن إدراج الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنيف البريطاني QS في موضوعات الهندسة والطب، موضحاً أن الجامعة جاءت في الترتيب (101-150) عالميًا، والثالث محليًا في مجالات الهندسة، وفي مجال الطب وعلوم الحياة جاءت في الترتيب (551-600) عالميا و السابع محليًا.

النشر العلمي

أكد الدكتور محمود زكى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لجهود جامعة طنطا والإجراءات التي اتخذتها للنهوض بمنظومة البحث العملي، ودعم الباحثين وزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة، مضيفاً أن تصنيف الـ QS من أهم التصنيفات العالمية التي تعد مؤشراً للأداء البحثي بالجامعة، موضحاً أن التصنيف البريطاني QS شمل هذا العام أكثر من 1453 جامعة من 157 دولة تم تصنيفهم وفقًا لخمس مجالات رئيسية و 51 مجالا فرعيا، ويعتبر تصنيف QS تصنيف سنوي للجامعات المختلفة حول العالم، ويعتمد على عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والسمعة بين رواد الأعمال والبحث العلمي والتعاون الدولي وغيرها من المعايير.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن موضوعات الهندسة والطب وعلوم الحياة قد حققت ترتيبا عالميا في تصنيف «التايمز» و«يو إس نيوز» مؤكدا أن الجامعة تعمل على تشجيع البحث العلمي المتميز ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.

أهم التصنيفات العالمية

وأوضحت الدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف الدولي أن تصنيف QS يعد واحداً من أكثر ثلاثة تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير، وأن جامعة طنطا حققت مراكز متقدمة بتصنيف Qs على مستوى العالم العربي منذ عام 2016، بالإضافة إلى تحقيقها ترتيبا مؤكدة على أن اهتمام الجامعة بملف التصنيف الدولي ودعمها المستمر أدى إلى مضي الجامعة قدما نحو تحقيق هدفها للمنافسة في التصنيفات الدولية.