أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في سوهاج 2023.. تخفيضات 30%

تشغل أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في سوهاج 2023 بالمحافظات عشرات الآلاف من المواطنين، بينما تعمل مديريات التموين على قدم وساق لضبط الأسعار، وتوفير السلع لتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي.

وتضمنت أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات عن الإعلان عن تخفيضات تتجاوز 30%.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في سوهاج 2023

وجاءت أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في سوهاج 2023 بالمحافظات، حسب ما أعلنته مدريات التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، كالآتي:

- سكر سعر 14.5 جنيه للكيلو

- الزيت وزن 750 جراما بـ37 جنيها.

- كيلو الأرز بـ15 جنيها.

- مكرونة وزن 400 كجم بسعر 10 جنيهات.

- زيت وزن 2 لتر بـ100 جنيه.

- زيت وزن 2.5 لتر بـ130 جنيها.

- صلصة وزن 300 جم بمبلغ 7.25 جنيه.

- حلاوة وزن 250 جم بمبلغ 28 جنيهًا.

- طحينة وزن 235 جم بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة وزن (500 جم) بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة وزن (250 جم) بمبلغ 13.5 جنيه.

- مربى وزن (300 جم) بمبلغ 14 جنيهًا.

- لوبيا وزن 500 جم بمبلغ 19 جنيهًا

- كيلو دقيق بسعر 17 جنيهًا للكيلو.

- عدس أصفر وزن 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- فاصوليا وزن 500 جم بسعر 19 جنيهًا.

- عدس أصفر وزن 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- فاصوليا وزن 500 جم بسعر 19 جنيهًا.

معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة جرجا.

معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة المراغة.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة المنشأة.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة أخميم.

معرض أهلا رمضان بمركز البلينا بجوار مجلس المدينة.

بينما مراكز جهينة وطهطا وطما يتم عرض سلع «أهلا رمضان»، عبر منافذ بيع النصف جملة.

شارع سيتي بحي غرب سوهاج.

أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق.

- شارع الجرجاوية في حي غرب.

- ميدان العارف بالله في حي غرب.

أماكن تواجد معرض أهلا رمضان

منافذ «أهلا رمضان» المتنقلة

سيارة متنقلة تابعة لمحافظة سوهاج و9 منافذ في 3 سلاسل سوبر ماركت كبرى وشهيرة بالمحافظة.

15 منفذا لمبادرة أمان.

9 منافذ في 3 سلاسل سوبر ماركت شهيرة بالمحافظة.

9 سيارات بيع السلع الغذائية التابعة للخدمة الوطنية.

7 منافذ بمبادرة كلنا واحد.