خريطة فصل التيار الكهربائي في رابع أيام رمضان بالمحافظات

تشهد عدة قرى ومدن فصل التيار الكهربائي غد الأحد رابع أيام شهر رمضان المبارك للصيانة وفقا لخطة الصيانة التي تعتمدها شركات الكهرباء بالتبادل بين المدن والقرى التابعة لها وعادة ماتكون بالفترة الصباحية.

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا فصل التيار الكهربائي غدا الأحد عن عدة قرى ومدن في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ للصيانة الدورية، وأهابت بالمواطنين توفير مغذي بديل بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء خاصة أصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وتنشر «الوطن» قائمة بالمدن والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي غدا الأحد وفقا لبين شركة كهرباء شمال الدلتا الموضح لأماكن قطع الكهرباء، فضلا عن مواعيد فصل التيار الكهربائي.

الدقهلية: قطع الكهرباء عن مدن ستاموني وشربين والمنزلة والجمالية والمنصورة وميت غم والسنبلاوين وطلخا والقرى التابعة من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 3 عصرا.

كفر الشيخ: فصل التيار الكهربائي عن مدن قلين وشمال دسوق وسيدي سالم وبيلا وفوة والقرى التابعة لها من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا للصيانة.

دمياط: إنقطاع التيار الكهربائي عن مدن كفر سعد والروضة والشعراء والقرى التابعة لهم من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

صيانة مغذيات الكهرباء

ووضحت شركة كهرباء شمال الدلتا للمواطنين أن فصل التيار الكهربائي يأتي لصيانة المغذيات وشبكات الكهرباء لتقديم خدمة أفضل لمشتركيها.