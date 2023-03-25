دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان.. «اللهم اقض لنا فيه الحوائج والآمال»

دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان من الأدعية، بدأ الكثيرون في ترديده؛ إذ يحرصون على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ومنها الدعاء والابتهال لما له من مكانة خاصة في نفوس المسلمين فهو الشهر الذي أُنزل فيه القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولله فيه عتقاء من النار، لذلك يستغل المسلمون كل دقيقة في هذا الشهر للتقرب إلى الله.

دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان

ويستعرض التقرير التالي ما يمكن تسميته بـ دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان، علما بأن المسلم يدعو ربه في أي وقت بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، كما تختلف صيغة الدعاء في شهر رمضان المبارك من شخص إلى آخر، ولا توجد صيغة معينة يجب الالتزام بها في دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان.

الليلة الرابعة من شهر رمضان

وبعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها لتكون دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

- اللهم اقسم لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا.

أدعية الليلة الرابعة من شهر رمضان

كما يمكن ترديد دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان، بالضيغ التالية:

- اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك.

- اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

- اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين.