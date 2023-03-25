موعد عيد الفطر 2023 في مصر.. شهر رمضان 29 يوما فلكيا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر 2023 في مصر، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحا أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل يوافق أول أيام شهر شوال 1444، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق الحسابات الفلكية.

موعد عيد الفطر 2023 في مصر

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وفقا لتقرير صادر عنه، أن موعد صلاة عيد الفطر سيكون الساعة 5:47 صباحا، وأن موعد عيد الفطر 2023 في مصر جرى تحديده وفقا للحسابات الفلكية التي أشارت إلى أن شهر رمضان 29 يوما، لافتا إلى أن العمل بمختلف القطاعات يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بالرؤية وتوقيت وبداية الشهور العربية.

موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات

وفي السياق ذاته، أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتظام العمل بمختلف الكليات و القطاعات المختلفة خلال شهر رمضان 2023، وقبل حلول موعد عيد الفطر 2023 في مصر، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

وأوضح المجلس أن موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023 في موعدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مع الالتزام بضوابط قانون تنظيم الجامعات الحكومية و التأكيد على أن تكون الامتحانات على ما تم دراسته من قبل الطلاب.