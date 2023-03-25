دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023: اللهم افتح لي أبواب جنتك

يحرص الكثير من المسلمين خلال شهر رمضان المعظم على ترديد الأدعية المحمولة بباطن النفس، باعتبار الشهر الكريم فرصة للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء بما تهواه النفس، وكثيرًا ما يتساءلون عن أفضل الأدعية بترتيب أيام الشهر الكريم.

وتصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية كلمات دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023 لترديده والدعاء به طوال اليوم.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023

وتسرد الوطن خلال السطور الأتية دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023 وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو كالتالي:

اللهم إني أسألك أن تفتح لي أبواب جنتك وأغلق عني أبواب النار ووفقني لتلاوة القرآن. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين.

اللهم إن حجبت ذنوبي وخطايا عني استجابة لدعائي

وعن دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023 فيمكن قول: «اللهم إن حجبت ذنوبي وخطايا عني استجابة لدعائي فإني أسألك بجود كرمك أن تغفرها لي وتستجيب دعائي وتقضي حاجتي. يا رب فرج عني همي وألحقني بالصالحين. أعني يا رب على عبادتك وتقديم الكثير لمرضاتك. اللهم لا تعذبني وأنا أرجوك واكتب لي يا رب الجنة وحرم أجسادنا على النار. أسألك يا رب أن تفتح لي من أبواب فضلك وأن تنزل عليِّ فيه من بركاتك وأن توفقني فيخ لموجبات مرضاتك».