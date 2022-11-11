دينا الشربيني: كنت بلعب كرة قدم في الدورات الرمضانية.. وكسرت رجل زميلتي

تذكرت الفنانة دينا الشربيني الفنان أمير كرارة مشاهد من طفولتها، حيث كانت تلعب كرة القدم في أحد الأندية الرياضية، وأنها تسببت ذات مرة في إصابة زميلة لها أثناء لعب مباراة كرة قدم في النادي.

كسرت رجلها واقنعتهم انه مش قصدي

وأضافت الشربيني خلال حلقة الخميس من برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON» أنها كانت تلعب في موقع «مساك» وكان لا أحد يمر منها: «كنت مساكة وكنت بلعب دورات رمضانية في نادي هليوبلس وكنت بلعب كورة ومكنتش شاطرة وكنت بضرب البنات وكسرت رجل بنت مرة، وكنت بلعب وهي رايحة للكورة وأنا قولت استحالة حد يعدي من هنا ورجلها اتكسرت والفريق اتجمع والحمد لله اقنعتهم انه مش قصدي».

من جانبه كشف الفنان أمير كرارة أنه سيقدم مسلسل بصحبة الفنانة دينا الشربيني قريبًا قائلًا «خبر حصري بنعمل مسلسل انا ودينا الشربيني هتشوفوه قريبا ان شاء الله»، لافتًا أنهم عملوا سويًا في بداية حياتهم الفنية.