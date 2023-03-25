هشام عباس: مسلسل الصفارة فكرته سحرية ولذيذة.. وأحمد أمين كوميديان مميز

قال الفنان هشام عباس إنه عاشق للكنافة بطعم الكريمة الأصلية، ويرى أن الطعم الأصلي لها أفضل بكثير من النكهات الجديدة المنتشرة حاليا.

التتر حلي في عين أحمد أمين

وعن تتر مسلسل الصفارة، قال الفنان هشام عباس إن «الملحن عزيز الشافعي ومصطفى العوضي تواصلا معي لغناء تتر المسلسل»، مشيرا إلى أنه أول ما سمع كلمات الأغنية لم يتردد في قبول هذا العمل، كما أن التتر «حلي في عين أحمد أمين وأراد الغناء معي».

ووصف عباس فكرة المسلسل والسفر عبر الزمن بأنها فكرة سحرية ولذيذة، ويتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا في سباق الموسم الرمضاني الحالي وأن يترك علامة بين المشاهدين، مشيدا بالفنان أحمد أمين وخفة دمه، وبأسلوبه الكوميدي الذي يميزه عن غيره.

وقال الفنان هشام عباس، إنه إذا كانت معاه آلة الزمن وقرر الرجوع بالزمن، كان قرر دراسة جميع أنواع الفنون بشكل أكاديمي بدل دراسة الهندسة.

أعتز بتجربتي مع عمار الشريعي في تتر "أميرة في عابدين"

وأكد خلال البرنامج الذي تقدمه أميرة نور وعماد إسماعيل، أنه يعتز بالتتر الختامي لمسلسل «أميرة في عابدين» مع عمار الشريعي.

وعن أقرب التترات إلى قلبه، قال إنه تتر مسلسل حمادة عزو، وعلى الرغم من أنه تفاجأ من كلمات الأغنية أول ما عرضت عليه، إلا أنها حققت نجاحا غير متوقع.