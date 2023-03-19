هشام عباس لـ إيمان الحصري: غناء تتر مسلسل الصفارة هيكون زي حمادة عزو

كشف الفنان هشام عباس، عن غناءه تتر مسلسل «الصفارة» للفنان أحمد أمين في رمضان هذا العام، قائلا: «هتكون حاجة طاقّة جدا زي حمادة عزو» .

وأضاف هشام عباس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يستقبل شهر رمضان المبارك بتزيين المنزل بالزينة والأنوار وفانوس رمضان، كما يحرص على تأدية صلاة التراويح ثم الغناء أحيانا في الخيم الرمضانية أو زيارة الأقارب.

هشام عباس: التترات أصبح سوق لوحده

وعن غنائه لتترات المسلسلات، قال: «التترات أصبح سوق لوحده، ومن المفترض تخصيص جائزة له، وأشهر التترات اللي غنيتها كان لمسلسل حمادة عزو، وهي أغنية مبهجة ومفرحة أغنيها حتى اليوم في الحفلات والأفراح خاصة إنها لها صلة بالدكتور يحيى الفخراني، وذكرياتها حلوة معي».

أغنية رمضان بها بهجة الشهر الكريم

ولفت إلى أن تتر مسلسل «اميرة في عابدين» يعد أول تتر مسلسل يغنيه، متابعا: «كان شيء حلو بالنسبة لي، خاصة تتر النهاية للمسلسل».

كما كشف عن كواليس أغنيته «رمضان»، قائلا: «هذه الأغنية بها بهجة الشهر الكريم وكل شيء متعلق برمضان الذي نعرفه ويخصنا، ويخصني شخصيا».