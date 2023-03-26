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القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

كتب:

ياسمين محمود
12:02 ص | الأحد 26 مارس 2023
أحمد مكي

أحمد مكي

بعد عرض الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي والأحداث الكوميدية العديدة التي شهدتها الحلقة، يرغب الجمهور في معرفة القنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

قناة أون إحدى القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، إذ تعرض المسلسل 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام 12:30 بعد منتصف الليل، كما يعرض في اليوم الثاني الساعه 2:00 مساء.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي7

ويتناول الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي7 أحداثا كوميدية بين الكبير وزوجته بعد إصابتهما بالفتور الزوجي، وشهدت الحلقة 3 لجوء الكبير ومربوحة إلى اختصاصية علاقات زوجية، والتي جسدت دورها الفنانة اللبنانية نور، إذ انجذب لها الكبير من أول نظره، ما أشعل الغيرة في قلب مربوحة.

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