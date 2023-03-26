مسلسل عملة نادرة الحلقة 4.. هل يقف جمال سليمان مع نيللي بعد محاولة قتلها؟

انتهت أحداث الحلقة الـ 3 من مسلسل عملة نادرة، بمواقف مثيرة وشيقة، حيث ينتظر فئة كبيرة من الجمهور أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4، بعدما اكتشفت ما فعلته معها زوجة «مسعود»، ووضعت لها «السم» في الكحك حتى تقلتها وتتخلص منها قبل أن يعقد قرانها على زوجها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 4

انتهت أحداث الحلقة 3 من مسلسل عملة نادرة، باكتشاف نادرة مافعلته زوجة مسعود معها، وإحضار «الكحك» لابنتها، لتتحرك من مكانها مسرعة لتوقف الأمر.

يأتي ذلك المشهد في حضور زوجها وحماها الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، فمن المتوقع أن يقف بجوار نيللي كريم بعد محاولة قتلها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يجمع مسلسل عملة نادرة عددًا كبيرًا من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، وجومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل