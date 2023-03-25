عرضت منذ قليل قناة cbc أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة3 بطولة نيللي كريم في رمضان 2023، حيث قررت «نادرة» الشخصية التي تجسدها الفنانة نيللي كريم الوقوف أمام التقاليد والعادات والحفاظ على ورثها.

حيث واجهت نادرة حماها وهو عبد الجبار «جمال سليمان» وتبلغه أن بلال زوجها قبل ما يتوفى كتب لها الـ 50 فدان باسمها.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 3 بطولة نيللي كريم في رمضان 2023

يرفض «علاء» الذي جسد دوره الفنان محمد فهيم قرار والده و يخبرة بعدم رغبتة بالزواج من نادرة، وأنه يحب زوجته «إسراء» التي تجسد دورها الفنانة مريم الخشت، وينظر له عبد الجبار مندهشا ويخبره أن الزواج شيء والحب شيء آخر، يصر علاء على رفضة و يخبره عبد الجبار عقابا له أن نصيبة في العوايد والأرض سيصل للنصف.

ثم تشكر إسراء زوجها علاء أنه لم يتزوج عليها نادرة، رغم عدم إنجابها طفل له.

أبطال مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

يجمع مسلسل عملة نادرة عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل