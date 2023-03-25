مسلسل عملة نادرة الحلقة 3.. نيللى كريم توافق على الزواج من أحمد عيد

لازال الصراع حول الميراث قائما ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، وشهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 3 تطورا كبيرا في الأحداث، حيث وافقت نادرة على الزواج من «مسعود» الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 3

يبادر مسعود برغبته في الزواج من نادرة و يخبره عبد الجبار أن هذه الرغبة سببها الـ50 فدانا وليس حبه لـ «نادرة»، ثم يذهب عبد الجبار للاطمئنان على يوسف ويخبر نادرة برغبة «مسعود» في الزواج منها وتخبره بعدم رغبتها في الزواج مرة أخرى ويؤكد لها عبد الجبار أن مسعود مناسب لها وأن هذا الزواج يعد مصلحة كبيرة لها من وجهه نظرة.

ثم تخبر نادرة عبد الجبار موافقتها على الزواج من مسعود، وتصرخ سميرة زوجته الأولى فيه و تعاتبه على ما يحدث.

أبطال مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

يجمع مسلسل عملة نادرة عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل