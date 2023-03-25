«تنمية مهارات وتصميم الجرافيك» دورة لرفع كفاءة العاملين في المحليات

افتتح المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، الأسبوع التدريبى الحالى داخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، و الذى شهد انطلاق 3 دورات تدريبية هى دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف، وتصميم الشبكات، وتنمية مهارات القيادات في مجال الشؤون المالية ويستفيد من هذه الدورات 80 متدرب من جميع المحافظات .

رفع كفاءة العاملين بالمحليات

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على حرص الوزارة على إلمام كافة القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن بكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات ومنها الشئون المالية بصفة عامة ، و هو ما تركز عليه الدورة التدريبية.

دورة تصميم الشبكات

وأشار المهندس صلاح شحاتة إلى أن دورة تصميم الشبكات التي يستفيد منها 24 متدرب تتضمن كل ما يتعلق بأنواع الشبكات والكابلات وكيفية ربطها بـIP، وتحديد عدد المستخدمين داخل الشبكة وبروتوكلات الشبكات ،واهم المشكلات داخل الشبكة وحلها ، والتطبيقات بإستخدام الشبكات ، وغيرها من الموضوعات، مشيرا إلى أن دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف ، يستفيد منها 28 متدرب من العاملين بادارات الإعلام بالمحافظات، حتى يستطيعوا مواكبة الوسائل التكنولوجية الجديدة وتوصيل رسالتهم بالطرق الحديثة التى تلائم مواقع التواصل المختلفة.