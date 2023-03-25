استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات وتحذير من «الشبورة»

أعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض الحرارة مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق تصل إلى نسبة 40%، ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والتي حذرت الأرصاد منها كونها تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

درجات الحرارة غداً في جميع المحافظات

وعن درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات أوضح بيان هيئة الأرصاد أن العظمى في القاهرة سجلت 22 درجة والصغرى 13 درجة مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية في الصباح الباكر، وتنشط الرياح المحملة بالرمال والأتربة إذ بلغت سرعتها 30 كيلومترا في الساعة.

وسجلت درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات التي تقع في السواحل الشمالية الغربية، العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وبلغت سرعة الرياح 34 كيلومترا في الساعة وسط طقس بارد ليلا ونهارا مع تكون الشبورة والغيوم وفرص لسقوط أمطار بنسبة 20%.

درجات الحرارة غداً الأحد في المحافظات

وتنشط الرياح أيضاً في محافظات جنوب الوجه البحري إذ سجلت سرعتها 30 كيلومترا في الساعة وسجلت العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، مع طقس بارد نهارا مائل للبرودة ليلاً.

وتشهد محافظات السواحل الشماليه الشرقية والبحر الأحمر سقوط أمطار غداً تصل إلى 40% مع تكون الغيوم، وتزداد سرعة الرياح إذ بلغت 40 كيلومترا في الساعة، مع انعدام تكون الشبورة المائية، وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

وتتعرض غداً محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر إلى سقوط أمطار بنسبة 20% على مدار اليوم، وبلغت سرعة الرياح 42 كيلومتر في الساعة، مع تكون الغيوم، وانخفضت درجة الحرارة في شمال الصعيد وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وفي جنوب الصعيد جاءت العظمى27 درجة والصغرى 15 درجة.