مخرج «رمضان كريم»: مسجد مصر بالعاصمة الإدارية يضاهي جمال مساجد العالم

ما زالت أغنية رمضان كريم للفنان تامر حسني والتي تم تصويرها في مسجد مصر والمركز الثقافي، متصدرة التريند لليوم الثالث على التوالي من طرحها.

وتواصل «الوطن» مع أحمد المرسي، مخرج ومدير تصوير الكليب لمعرفة تفاصيله، وقال المرسي إن التصوير أخذ أقل من يوم تصوير وأنهم كانوا يصورون بعض اللقطات للمسجد، بالإضافة إلى الكليب.

كاميرات تصوير الكليب

وأضاف المرسي، أن الكليب تم تصويره باستخدام كاميراتين، بالإضافة إلى كاميرا درون لتصوير المسجد من الأعلى.

وأشار المرسي إلى أن المسجد جماله يضاهي أكبر المساجد في العالم الإسلامي، وقال إن المسجد غني بالزخرفة وكل زاوية من زواياه تقوم بإخراج صورة رائعة للغاية.

وعن اختيار تصوير الكليب في العاصمة الإدارية، فقال إن ذلك بسبب أن أنظار الجميع كانت متجهة للمسجد بسبب افتتاحه في أول سحور لرمضان وقال إنهم كانوا يريدون تقديم شيء مختلف وجديد.

أما عن التعاون مع تامر حسني في الكليب، فقال إن تامر حضر مبكرا وكان متعاونا للغاية في الكليب وأخذ يهزر مع الأطفال الذين ظهروا في الكليب.

وقال المرسي إن الأطفال الذين ظهروا في الكليب تحدوا البرد الشديد في ذلك اليوم من أجل التصوير وكانت الأجواء مرحة ومملوءة بالطاقة الإيجابية لدرجة كبيرة.

يذكر أن كليب «رمضان كريم» من كلمات محمد مصطفى مالك وألحان محمد أنور توزيع محمد ياسر.

كلمات أغنية رمضان كريم لتامر حسني

شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام

رمضان شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام

رمضان رمضان تفتح أبواب الجنة يغفر الذنوب

الأمه شهر الصبر والهمة رمضان

رمضان ونضع الزينة فرحا أهلا يا أعظم شهرا

نرجو أن تبقى دوما رمضان رمضان

كرمك الله وفضلك وأنزل فيك القرآن.