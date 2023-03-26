طفل ينهي حياة صديقه في الهرم بسبب المزاح

لقى طفل مصرعه بطعنة نافذة بالقلب بسلاح أبيض أودت بحياته في الحال على يد صديقه، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الهرم بوصول أدهم هاني، 13 عاما، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالقلب بسلاح أبيض.

آثار طعن

على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، والقوة المرافقة له، وبالانتقال والفحص تبين أن صديق المتوفى وجاره هو الذي طعنه بعد وصلة مزاح بينهما قلبت بمشادة كلامية أخرج على أثرها المتهم 15 عاما، سلاح أبيض «كتر» من طيات ملابسه وطعن صديقه طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته في الحال وفر هاربا، وبعد ساعات ألقي القبض على المتهم وتم التحفظ على السلاح المستخدم بمعرفة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الهرم

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.