مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2.. جريمة قتل تضع روبي في ورطة

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، جريمة قتل داخل قرية تل شبورة، التي تتولى عموديتها، الدكتورة صفية الفارس، وهي الشخصية التي تجسدها روبي، إذ ظهرت في بداية الحلقة وهي على مدخل القرية في وقتٍ متأخر، دون وجود مارة.

وفوجئت روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، بوقوع جريمة قتل، حيث سقط قتيل خلفها، حيث جرى رميه بالرصاص دون رؤيتها أي شيء آخر، وفجأة ظهر لها 3 شباب من قرية تل شبورة، وحرصوا على مُساندتها خصوصًا وأنها كادت أن تفقد الوعي بسبب الصدمة النفسية التي أصيبت بها مُجددًا إثر سقوط القتيل.

محاولات تشوية صورة صفية في مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وخلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1، اصطحب هؤلاء الشباب روبي من محيط جريمة القتل، وظلوا يخبروها بأنه لا حقيقة لوجود قتيل في المكان، حيث يأتي ذلك ضمن مُخطط لتشويه صورتها أمام القرية، كونها تولت منصب العمودية، دون رغبة الكثير من الأهالي.

وحرص الـ3 شباب على اصطحابها في اليوم التالي وسط شوارع القرية، لترحيب الأهالي بها، إلا أنها كانت مُشتتة للغاية بسبب جريمة القتل، وعدم فهمها أي شيء، بينما يتواجد شباب آخرين يسيرون بجوارها ويلتقطون مقاطع فيديو بجانب استخدام تقنية البث المباشر، على الصفحات الخاصة بالقرية على منصات التواصل الاجتماعي، كحملة إلكترونية، ضمن تنفيذ مخطط تشويه صورتها.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، يعرض يوميا عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، بينما يعاد 3 مرات على مدار اليوم، الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا، كما يعرض الساعة العاشرة والنصف صباحا، وأخيرا الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

ونوهت قناة الحياة، إلى التردد الجديد الخاص بها خصوصا وأنها الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، حيث تأتي على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، بجانب روبي، كل من أحمد بدير، وأحمد رزق، وسميحة أيوب، ومحمود عبد المغني، ودينا، ووفاء عامر، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.