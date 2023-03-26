6 مناطق في مصر تشهد استمرار نوة «برد العجوزة» اليوم.. وتحذير من «الأرصاد»

تشهد العديد من المناطق والمحافظات اليوم الأحد، استمرار الأمطار نوة العوة أبو برد العجوزة، وتتأثر مدن دون غيرها باستمرار التقلبات الجوية من شدة رياح وأمطار خلال طقس رابع أيام شهر رمضان.

تشهد 6 مناطق تأثراً شديداً بالظواهر المختلفة،التى تظهر خلال طقس اليوم وكشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية عنها،ويجب توخي الحذر منها والمتعلقة بنوة العوة.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

تشهد 6 مناطق اليوم الأحد استمرار طقس نوة العوة وبرد العجوزة، وتتعرض هذه المناطق بحسب بيان الأرصاد لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا،فيما تشهد السواحل الشمالية السرقية ووسط سيناء ،سقوط امطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث 40%.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%

وتنضم سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء إلى المناطق المتوقع استمرار نوة العوة بها اليوم، ومن المتوقع أن تشهد فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%.

درجات الحرارة المتوقعة فى أماكن سقوط الأمطار

وتشهد المناطق المتوقع بها استمرار نوة برد العجوزة انخفاضا في درجة الحرارة كالآتي..

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى العظمى 20 والصغري 14 درجة مئوية

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء العظمى 25 والصغري 15 درجة مئوية

نوة العوة وبرد العجوزة آخر نوات الشتاء

وتعد نوة العوة و برد العجوزة ،التى ضربت سواحل الإسكندرية بداية من يوم الجمعة 24 مارس،الموافق الثانى من شهر رمضان المبارك ، هى أخر نوات الشتاء والتى يصاحبها عواصف وأمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة،بحسب خبراء الأرصاد الذين يحذرون من عدم تخفيف الملابس إلا بعد انتهاء النوات الباردة واستقرار الطقس.